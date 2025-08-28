Прощание с кинорежиссером Валерием Усковым прошло в Центральном доме литераторов

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Прощание с советским и российским кинорежиссером Валерием Усковым прошло в Москве, сообщает ТАСС.

Церемония состоялась в малом зале Центрального дома литераторов (ЦДЛ). Перед входом в учреждение собралось множество людей, принесших цветы.

Проститься с ним пришли его родные, друзья и коллеги. В частности, церемонию посетили заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан, народный артист России Владимир Ровинский, актрисы Анна Снаткина и Таисия Вилкова, актер Николай Сахаров, а также заслуженные артистки РФ Любовь Руденко и Ирина Пулина.

Вместе с тем киновед Вячеслав Шмыров озвучил телеграммы от Владимира Путина и российского министра культуры Ольги Любимовой. Свои соболезнования также выразил директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

На церемонии зачитали ранее не звучавшее стихотворение режиссера "Любовь крупным планом". Оно сохранилось у советской и российской актрисы Елены Скороходовой.

В фойе ЦДЛ был установлен портрет Ускова. Рядом с ним расположили венки, отправленные Союзом кинематографистов России, фондом "Артист" и другими организациями. Кроме того, на сцене малого зала демонстрировались кадры из фильмов режиссера.

После церемонии Ускова похоронят на Троекуровском кладбище.

О его смерти стало известно 24 августа. Он скончался на 93-м году жизни.

Усков начал свою карьеру на Свердловской киностудии как редактор и ассистент режиссера. В 1959 году он стал режиссером Свердловской студии телевидения, Свердловской киностудии и ЦСДФ. С 1964 года работал на "Мосфильме".

Наибольшую известность он получил благодаря совместным работам с режиссером Владимиром Краснопольским. В соавторстве с ним Усков создал такие фильмы и сериалы, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.

