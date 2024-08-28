Мария Киселева: каждый москвич может поучаствовать в съемках "Бриллиантовой руки"

Фото: Виталий Шабуров

Трехкратная Олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева прокомментировала работу локации "Киногород", которая открылась в столичном парке искусств "Музеон" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Три раза в день в "Киногороде" проходят реконструкции съемок шедевров отечественного кинематографа: "Бриллиантовой руки", "Летучей мыши", "Формулы любви", "Гостьи из будущего". Посетители могут сыграть в небольших эпизодах. Съемки организуют в декорациях старого города, и в процессе кинопроизводства задействованы режиссер, оператор, звукорежиссер, костюмеры, гримеры.

Для любого человека съемки в кино являются запоминающимся событием, отметила Киселева. И вспомнила, как сама впервые оказалась на съемках фильма по роману Достоевского "Идиот", куда ее пригласил режиссер Владимир Бортко.

"Это было волнительно, но очень интересно. Конечно, мне повезло с партнерами – Владимиром Машковым, Евгением Мироновым, Инной Чуриковой, которые помогли мне преодолеть этот страх. Важно понимать, что в каждом человека в той или иной степени есть актерский талант, который нужно раскрыть. И я по-хорошему завидую москвичам, которые впервые попробуют себя качестве актеров", – рассказала Киселева.

Локация "Киногород" будет работать до 8 сентября.

Кроме того, на ней же проходят танцевальные мастер-классы под руководством артистов с большим опытом в кино, театре и рекламе, а также лекции от профессионалов киноиндустрии.

Например, на лекциях по актерскому мастерству дают практики, помогающие снять внутренние зажимы и освоить мастерство импровизации. В свою очередь, на занятиях можно узнать об истории спецэффектов и комбинированных съемках, современных методах и приемах именитых авторов.

