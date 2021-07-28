Актриса приквела "Игры престолов" рассказала о своей героине

Фото: Richard Shotwell/AP/TAСС

Британская актриса Оливия Кук рассказала о своей героине-королеве в приквеле "Игры престолов". В нем она выступает в качестве супруги короля Визериса Таргариена, с которым постоянно воюет за власть.

"Она (героиня. – Прим. ред.) очень сложная. Думаю, люди захотят увидеть в ней все самое плохое", – передает News.ru слова Кук.

Ранее стало известно, что автор саги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин выступит исполнительным продюсером фильма по мотивам книг Тони Хиллермана "Липхорн и Чи".

Проект в жанре психологического триллера будет называться "Темные ветра". История расскажет о двух полицейских – представителях народа навахо, которым необходимо расследовать жестокое двойное убийство, связанное с их взглядами.

Действие картины развернется в 1970-е годы на юго-западе США.