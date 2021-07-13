Автор "Игры престолов" снимет психологический триллер

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Автор саги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин выступит исполнительным продюсером фильма по мотивам книг Тони Хиллермана "Липхорн и Чи". Об этом сообщает News.ru.

Проект в жанре психологического триллера будет называться "Темные ветра". История расскажет о двух полицейских – представителях народа навахо, которым необходимо расследовать жестокое двойное убийство, связанное с их взглядами. Действие картины развернется в 1970-е годы на юго-западе США.

Главные роли исполнят Зан Макларнон и Кайова Гордон. Съемки будут проходить на землях племен в штате Нью-Мексико. Премьера сериала из шести серий может состояться в 2022 году.

Ранее фильм "Черная вдова", снятый по мотивам комиксов Marvel, стал рекордсменом пандемии по сборам в США. Боевик стартовал с 80 миллионов долларов. Кроме того, картину показывали еще в почти 50 странах мира, где удалось собрать около 78 миллионов долларов. Создатели также рассчитывают на китайскую аудиторию, которая благосклонно относится к проектам Marvel.

