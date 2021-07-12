Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" покажут во Франции, Италии и Мексике

Фото: кадр из фильма "Петровы в гриппе"; режиссер – Кирилл Серебренников; производство – Hype Film

Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" покажут во многих странах мира в рамках Каннского фестиваля, передает пресс-служба прокатчика. Картина вошла в конкурсную программу 74-го кинофестиваля.

"В рамках 74-го Каннского международного фестиваля компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом (дистрибьютор Imagine), Грецией (Weird Wave), Италией (I Wonder Pictures), Португалией (Films4you), Польшей (Gutek Film), Чешской Республикой и Словакией (Film Europe), странами Балтии (Kino Soprus), странами бывшей Югославии (Megacom)", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что также прокат картины разрешен в Израиле, Турции, Мексике, Индонезии, Великобритании, Швейцарии и Германии.

Режиссер Кирилл Серебренников назвал "Петровых в гриппе" важным для себя фильмом и отметил значимость включения картины в основной конкурс кинофестиваля.

Роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов. В российский прокат драма выйдет 9 сентября.

