У звезды сериала "Побег" диагностировали аутизм

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Актер сериала "Побег" Вентворт Миллер рассказал в своем Instagram, что у него диагностировали аутизм, сообщает News.ru.

По его словам, заболевание было неофициально обнаружено еще год назад, но позже врачи подтвердили опасения. 49-летний артист признался, что о данном недуге знает очень мало.

"Скажем так, я был шокирован. Но не был удивлен. Прямо сейчас я занимаюсь тем, что расширяю свой кругозор. Переоцениваю пять десятилетий пережитого опыта через новую оптику. Это займет много времени", – сообщил Миллер.

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера. Также он пошутил на предмет своих неоднозначных постов в Twitter, заявив, что так работает его мозг.