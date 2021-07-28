У звезды сериала "Побег" диагностировали аутизм

Фото: ТАСС/Imago/Nicole Kubelka
Актер сериала "Побег" Вентворт Миллер рассказал в своем Instagram, что у него диагностировали аутизм, сообщает News.ru.
По его словам, заболевание было неофициально обнаружено еще год назад, но позже врачи подтвердили опасения. 49-летний артист признался, что о данном недуге знает очень мало.
"Скажем так, я был шокирован. Но не был удивлен. Прямо сейчас я занимаюсь тем, что расширяю свой кругозор. Переоцениваю пять десятилетий пережитого опыта через новую оптику. Это займет много времени", – сообщил Миллер.
Ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера. Также он пошутил на предмет своих неоднозначных постов в Twitter, заявив, что так работает его мозг.
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