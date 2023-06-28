18:14Культура
Умерла звезда фильма "Эммануэль" Изабель Лакамп
Фото: Alain Zirah/Creative commons
Французская актриса и писательница, звезда фильма "Эммануэль" Изабель Лакамп скончалась в возрасте 68 лет, передает портал News In France.
Актриса умерла после продолжительной борьбы с онкологией. Отмечается, что у Лакамп остался сын Каспар.
Где и когда пройдут похороны актрисы, не сообщается.
Лакамп заработала популярность благодаря участию в провокационных проектах. Так, в 1975 году актриса снялась в продолжении фильма "Эммануэль", а позднее снялась в "Саде пыток", "Адском поезде", "Мраморном сердце" и других кинокартинах. Кроме того, актриса подарила свой голос на французском языке героине Джози Паккард из сериала "Твин Пикс".
В 1986 году Лакамп выпустила свой первый роман "Жизнь дракона". Всего за писательскую карьеру она выпустила более десяти произведений.
Читайте также