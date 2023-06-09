Умерла артистка Большого театра Елена Озерова

Фото: bolshoi.ru

Заслуженная артистка России и руководитель детской группы Камерной сцены Большого театра Елена Озерова умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.

На сайте Большого отметили, что Озерова родилась в семье Льва Озерова, поэта, переводчика и литературного критика. В 1978 году Борис Покровский пригласил ее в Камерный музыкальный театр, в котором артистка создала хоровую группу для детей. Она возглавляла ее до 2020 года.

Под руководством Озеровой юные воспитанники участвовали в постановках таких спектаклей, как "Волшебная флейта" Моцарта, "Игра на воде" Бриттена, "Ванька" Холминова и других. В Большой театр женщина пришла работать в 1988 году, где участвовала в постановках опер.