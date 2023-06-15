Умерла актриса из фильма "Карнавальная ночь" Евгения Шмелева

Фото: кадр из фильма "Карнавальная ночь"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – "Мосфильм"

Актриса и певица Евгения Шмелева умерла на 91-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь", – написал журналист.

Он рассказал, что режиссер Эльдар Рязанов взял двух сестер на съемки фильма в качестве состоявшихся актрис. При этом артистка Людмила Гурченко тогда только начинала карьеру в кино.

Малахов также добавил, что несколько месяцев назад сестры Шмелевы приходили к нему на передачу. До Нового года телеведущий помог женщинам с ремонтом.

Евгения Шмелева родилась в Москве в 1932 году. В школьные годы она начала заниматься музыкой, а позже стала выступать с сестрами Валентиной и Ольгой на сцене местного культурного учреждения. В 1953 году девушки трудоустроились в Москонцерт.

Период популярности сестер начался в 1950-х. Тогда они выступали по стране с концертами, участвовали в "Голубых огоньках". В 1970 году Шмелевы исполнили песню "Сказка сказывается", которая была использована для одного из мультфильмов.