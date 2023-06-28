Глава Калужской области объяснил перенос "Нашествия" отсутствием инфраструктуры

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области в действительности перенесли из-за отсутствия инфраструктуры, необходимой для проведения мероприятия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор региона Владислав Шапша.

"Если "Дикая мята" проводится там (в Тульской области. – Прим. ред.) несколько лет, и там уже инфраструктура организована. <...> Здесь надо было делать все с нуля, и делать это в такой ситуации было сложно", – объяснил чиновник, отметив, что решение никак не связано с позицией противников проведения фестиваля.

По его словам, большинство людей, с которыми власти общались по поводу "Нашествия", были настроены позитивно. Тем не менее администрация региона намерена подойти к выбору места проведения фестиваля в следующем году так, "чтобы никто не был обижен", а также учесть при подготовке все возникшие в этом году сложности.

В начале июня власти Калужской области приняли решение об очередном переносе "Нашествия", на этот раз на 2024 год. Говоря о причинах такого решения, Шапша заявил, что сейчас "не то время" для подобных мероприятий. За последние два года фестиваль отменяют уже дважды.



Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" вновь отменили