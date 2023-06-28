11:43Город
Гастрофестиваль "Вкусы России" пройдет в Москве с 7 по 16 июля
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С 7 по 16 июля в Москве пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России". Об этом сообщается на сайте мероприятия.
"Министерство сельского хозяйства РФ и правительство Москвы приглашают москвичей и гостей города на самое вкусное событие этого лета – национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России", – говорится в сообщении.
Участниками фестиваля станут более 300 производителей продуктов питания из 70 регионов России. Продукцию, в том числе мясо, рыбу, сыр, выпечку, овощи и фрукты представят на Манежной площади.
Помимо этого, гостей мероприятия ожидают мастер-классы и выступления артистов из разных регионов страны.
С 3 по 9 июля в Москве пройдет акция "День без турникетов". Посетить ее мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации. Гостей фестивальных площадок ожидают мастер-классы, лекции о профессиях медиаиндустрии, знакомство с отечественным фильмофондом и другие события.
Фестиваль "Усадьбы Москвы" впервые пройдет в столице
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