Сергей Пенкин сыграет акустику в Зеленом театре ВДНХ

Фото: концертное агентство LIVE DIVISION

Сергей Пенкин даст большой летний концерт в Зеленом театре ВДНХ 1 июля. Часть программы будет исполнена в акустике: гости услышат unplugged-версии таких песен, как "Не друзья, не любимые", "Не забывай", "Полуночный дождь" и не только. В концерте также будут главные хиты артиста, его авторские песни, оперные арии, современные романсы и популярные западные шлягеры в стиле кроссовер.

Сергей Пенкин – один из самых экстравагантных артистов российской сцены. Его голос занесен в Книгу рекордов Гиннесса, а репертуар состоит из почти двух сотен композиций. С сольными концертами музыкант выступал на крупнейших площадках страны, включая Государственный Кремлевский дворец, ММДМ и Crocus City Hall.

Новый сезон открылся в Зеленом театре ВДНХ 28 мая. Все лето там будут проходить концерты эстрадных артистов, театральные постановки, юмористические шоу и творческие вечера.