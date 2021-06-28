Анна Заворотнюк выразила беспокойство о состоянии певицы МакSим

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна высказалась в поддержку певицы МакSим (Марины Абросимовой). Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Слышала, очень страшно. Желаю ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, что все будет хорошо и она справится", – ответила девушка в Instagram на вопрос о певице.

МакSим 15 июня госпитализировали с пневмонией и 40-процентным поражением легких. Анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Чтобы помочь организму бороться с заболеванием, врачи ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. По словам специалистов, пока лечение результатов не дало.

Ранее PR-менеджер артистки рассказала, что врачи сообщили о 75% поражения легких. Женщина находится в стабильно тяжелом состоянии и была переведена в группу пациентов с тяжелым поражением дыхательных путей КТ4.

