"Би-2" и Thomas Mraz появятся в сериале о музыкальной индустрии "Солдаут"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В первом российском музыкальном драмеди "Солдаут" приняли участие рок-группа "Би-2", хип-хоп-исполнитель Thomas Mraz, поп-певица Elvira T и многие другие артисты в камео. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе видеосервиса Premier.
"Сериал рассказывает о молодом рэпере в кризисе, борющемся с правилами крупного лейбла", – рассказали в пресс-службе проекта.
Картина покажет историю о жизни внутри музыкального лейбла, который внешне кажется успешным проектом шоу-бизнеса, но внутри является большой семьей, члены которой переживают сложные времена.
В съемках в роли самих себя также поучаствовали музыкальный критик и радиоведущий Михаил Козырев, рэп-исполнители Лигалайз и Lizer, участник группы "Каста" Хамиль, певец Жак Энтони, основатель группы "Красное Дерево" Михаил Краснодеревщик и другие представители индустрии. Среди актеров в сериале приняли участие Глеб Калюжный, Алексей Шевченко, Александра Дроздова, Алексей Розин, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров и другие.
Режиссер проекта – Иван Плечев. Премьера запланирована на 2021 год, отмечают в пресс-службе.
Ранее стало известно, что американский телеканал The CW Television Network работает над приквелом фантастического сериала "Сверхъестественное". Проект называется "Винчестеры", а его исполнительными продюсерами станут актер, сыгравший одного из главных персонажей в "Сверхъестественном", Дженсен Эклс со своей женой Дэннил, также актрисой оригинального сериала.
Сериал "Хитрости" покорил зрителей по всему миру
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