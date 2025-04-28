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28 апреля, 16:52

Культура

Умер заслуженный артист РФ Алексей Крыченков

Фото: ТАСС/Анатолий Рухадзе

Умер актер Центрального академического театра Российской армии, заслуженный артист РФ Алексей Крыченков. Ему было 83 года, сообщили в телеграм-канале учреждения.

"С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Алексей Федорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене", – говорится в публикации.

Крыченков окончил актерский факультет ГИТИС. В 1965-1967 годах он проходил службу в команде актеров-военных. После этого его пригласили в труппу театра.

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