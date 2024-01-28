Продюсер "Симпсонов" Джон Буш умер в США из-за рака мозга

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В США умер один из создателей сериала "Симпсоны", продюсер Джон Буш. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Буш умер 23 ноября в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола головного мозга", – указано в сообщении.

О его смерти стало известно только сейчас, о ней сообщил друг продюсера Кевин Баннерман.

Среди работ Буша также были "Царь горы", "Новые Луни Тюнз", "Скуби-Ду!", а также "Призрак гурмана" и другие. Его вклад в мир мультсериалов был награжден статуэткой "Эмми".