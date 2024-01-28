00:18Культура
Продюсер "Симпсонов" Джон Буш умер в США из-за рака мозга
Фото: imdb.com/
В США умер один из создателей сериала "Симпсоны", продюсер Джон Буш. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
"Буш умер 23 ноября в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола головного мозга", – указано в сообщении.
О его смерти стало известно только сейчас, о ней сообщил друг продюсера Кевин Баннерман.
Среди работ Буша также были "Царь горы", "Новые Луни Тюнз", "Скуби-Ду!", а также "Призрак гурмана" и другие. Его вклад в мир мультсериалов был награжден статуэткой "Эмми".
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!