Умер актер Театра на Таганке Виталий Вашедский

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Актер Театра на Таганке Виталий Вашедский ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу театра.

Там уточнили, что артист скончался 20 января. О дате и месте прощания объявят дополнительно.

Вашедский родился в 1965 году в городе Ступино Московской области. Он окончил актерский факультет ГИТИСа и режиссерский факультет ВГИКа имени С.А. Герасимова.

Виталий Вашедский работал на разных театральных площадках: МТЮЗ, "Сатирикон", Театр на Таганке, "Содружество актеров Таганки". Он запомнился зрителю своими ролями в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Четыре тоста за Победу", "ВВС" и прочих. Актер также снимался в сериалах и кино: "ДМБ", "След", "Вирус", "Фантом" и другие картины.