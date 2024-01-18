Умер театральный критик и драматург Валерий Семеновский

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Театральный критик и драматург Валерий Семеновский умер в возрасте 71 года. Об этом сообщается в телеграм-канале российского института театрального искусства (ГИТИС).

В некрологе уточнили, что он создал и был главным редактором театрального журнала "Московский наблюдатель", который в 90-е не только собрал почти всех мэтров отечественного театроведения и театральной критики, но и давал молодым авторам публиковать здесь свои первые статьи.

В институте подчеркнули, что Семеновский учил многих театральных критиков.

Семеновский родился 5 июля 1952 года. Он известен как автор пьес "Арто и его двойник", "Беспечный гражданин", "Кошмарные сновидения Херсонской губернии".

Мужчина был заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом премии имени Александра Кугеля, премии "Театральный роман".