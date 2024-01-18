Умер заслуженный артист РСФСР Николай Коршилов

Фото: кадр из фильма "Всё для Вас"; режиссер – Мария Барабанова, Владимир Сухобоков; производство – Киностудия им. М. Горького

Заслуженный артист РСФСР Николай Коршилов скончался на 80-м году жизни. Об этом заявила пресс-служба Московского театра оперетты, где он долгое время работал.

По информации театра, умер Коршилов 15 января. Прощание с артистом пройдет в пятницу, 19 января, в 11:00 в ритуальном зале, который расположен на улице Россолимо, доме 12, строении 1. После этого примерно в 12:30 на Даниловском кладбище Коршилова похоронят.

"Он был эрудированным, остроумным и обаятельным человеком. Такие личности остаются в истории театра навсегда", – подчеркнули в пресс-службе.

Николай Коршилов родился в Москве 20 января 1944 года. Актерское образование он получил в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина.

В Мосоперетте Коршилов сыграл роли Бони в постановке "Королева чардаша", Микась – в спектакле "Вольный ветер", Бабс Баберлей – в представлении "Тетка Чарлея". Также Коршилов снимался в кино. Зрители могут вспомнить его по персонажу Диме Гребешкову из комедийного черно-белого фильма "Все для вас".

