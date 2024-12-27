В Театре имени Вахтангова рассказали о состоянии актера Евгения Косырева

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Состояние актера Евгения Косырева медленно улучшается. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

"Недавно разговаривал с его супругой. Она вчера навещала Женю, врачи ей это разрешили. Его состояние, так скажем, медленно, но улучшается", – сказал Крок, добавив, что ухудшений не было.

В пресс-службе театра добавили, что в настоящее время актер остается в реанимации под наблюдением врачей.

Косырева доставили в больницу прямо перед спектаклем "Утиная охота" из-за плохого самочувствия. В результате представление состоялось без участия Косырева. Роль Кушака вместо артиста исполнил Аскар Галимов. В пресс-службе не стали разглашать причину госпитализации.