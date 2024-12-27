Супруга Николая Дроздова рассказала об улучшении состояния ведущего

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Состояние здоровья телеведущего Николая Дроздова улучшилось, рассказала его супруга Татьяна Дроздова в беседе с телеграм-каналом SHOT.

По данным СМИ, в декабре Дроздову провели гормонотерапию. Из-за повышенного чувства утомляемости большую часть времени он проводил в кровати. Но сейчас ситуация изменилась.

Жена ведущего рассказала, что самочувствие Дроздова замечательное, к Новому году он сменил постельный режим на активную жизнь и теперь каждый день как минимум по полчаса занимается на велотренажере.

Кроме того, супруга 87-летнего зоолога отметила, что новогодние праздники они будут встречать на своей даче. Стол для Дроздова супруга приготовит сама, без салатов из магазина. Самые любимые блюда у телеведущего – селедка под шубой и оливье с курицей. При этом шампанского или любого другого алкоголя на столе не будет, подчеркнула она.

Между тем в начале декабря в СМИ появились слухи, касающиеся ухудшения здоровья у Дроздова. Однако по словам друга ученого художника Константина Мирошника, они не являются правдой. Он подчеркивал, что не стоит беспокоиться. По словам художника, Дроздов не обращался в стационар, так как никаких проблем у него нет.