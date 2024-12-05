Друг Николая Дроздова рассказал о состоянии здоровья зоолога

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Слухи в СМИ, касающиеся ухудшения здоровья у зоолога и телеведущего Николая Дроздова, не являются правдой, заявил друг ученого художник Константин Мирошник.

Дроздов не обращался в стационар, так как никаких проблем у него нет, отметил художник, призвав не беспокоиться.

"Вот мы с ним вчера на протяжении часа по телефону говорили и рассказывали друг другу анекдоты. Он активно занимается спортом. Часто выходит на улицу и занимается скандинавской ходьбой", – подчеркнул Мирошник в беседе с Агентством "Москва".

Между тем в СМИ распространилась информация, что телеведущий направился в стационар из-за слабости. Медики якобы посоветовали Дроздову отдохнуть и явиться на осмотр в следующем году.

Это уже не первые слухи, связанные со здоровьем зоолога. Так, осенью сообщалось, что у него якобы начались проблемы со зрением, из-за которых он мог ослепнуть.

В начале текущего года СМИ писали, что у Дроздова диагностировали злокачественную аденокарциному. Из-за болезни он якобы находился в тяжелом состоянии в больнице. Также упоминалось о планах медиков назначить мужчине курс химиотерапии.