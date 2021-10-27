Самойлов ответил на предложение Познера переименовать группу "Агата Кристи"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов в разговоре с Москвой 24 отреагировал на предложение телеведущего Владимира Познера изменить название группы на более русское.

Ранее во время фестиваля "Ночь музыки" в Екатеринбурге Вадим Самойлов раскритиковал деятельность Ельцин-центра, где и проходил концерт. В частности, он резко высказался о сексуальных меньшинствах и приверженцах либеральных политических взглядов. В свою очередь, в Ельцин-центре заявили, что больше не будут сотрудничать с музыкантом.

Вместе с тем телеведущий Владимир Познер предложил Самойлову переименовать группу, например в "Агафью Кристи", так как оригинальное название не очень русское, сообщает News.ru. Также он добавил, что рок-н-ролл тоже не русское явление, а либеральное, выражающее протест.





Вадим Самойлов основатель группы "Агата Кристи" Хорошо, Познер против моей точки зрения. А причем здесь переименование группы? Мне как-то не остроумно показалось это.

По мнению музыканта, такое предложение нельзя воспринимать серьезно. Самойлов признается, что сейчас много кто из "либеральной общественности льет ушаты грязи" на него, однако сам он эти сообщения даже не читает.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал в своем telegram-канале музыканта Вадима Самойлова. По его словам, Ельцин-центр занимается "антигосударственной деятельностью" и является "раковой опухолью на теле государства".

