Тарантино порекомендовал фильм ужасов на Хеллоуин

Фото: стоп-кадр из фильма "Дьявол отсчитал пять",1974 год, режиссеры – Шон МакГрегор, Дэвид Шелдон

Квентин Тарантино посоветовал поклонникам фильм ужасов на Хеллоуин, сообщает Enertainment Weekly.

На телефестивале Paley Fest режиссер вспомнил о малоизвестной ленте "Дьявол отсчитал пять" 1974 года, о которой сам недавно узнал.

Фильм рассказывает о подростках, которые убивают взрослых. Актер и музыкант Лейф Гарретт снимался в нем еще ребенком.

"Лейф Гарретт – лидер банды детей-убийц. И он прекрасно играет. Просто потрясающе. Это совершенно замечательное кино, которое меня сразило наповал", – отметил Тарантино.

Ранее телеканал CW показал, как будет выглядеть новая чернокожая супергероиня компании DC Comics Бэтвумен. Образ воплотит на экране актриса Джависия Лесли.

Авторы телешоу разработали для Лесли черно-красный костюм с плащом и черной маской. Героиня также будет носить прическу в стиле афро.