Солист Мариинки Юрий Марусин скончался на 77-м году жизни

Фото: mariinsky.ru
Легендарный артист Мариинского театра Юрий Марусин умер на 77-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте театра.
"27 июля 2022 года ушел из жизни легендарный артист Мариинского театра Юрий Марусин. Его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены четыре десятилетия", – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что благодаря уникальному вокалу артисту одинаково успешно давались как лирические, так и драматические партии. В то же время сам Марусин отдавал предпочтение трагическим противоречивым образам, а одной из наиболее значимых его работ стала партия Германа в "Пиковой даме" Петра Чайковского.
В общей сложности артист успел исполнить в театре 69 оперных партий. Долгие годы он преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории. Артист выходил на сцену до самых последних дней жизни.
Марусин удостоен звания Народного артиста России, он был лауреатом государственной премии СССР и кавалером ордена Почета.
"Петербургская публика, все любители музыки сохранят о выдающемся артисте долгую и благодарную память. Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают глубокие соболезнования родным и близким артиста", – говорится в размещенной на сайте театра публикации.
О дате и месте похорон артиста сообщат позже.
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