В "Яровит Холле" состоится концерт звезд "Радио Шансон"

Фото: предоставлено пресс-службой "Радио Шансон"

28 июля в "Яровит Холле" пройдет новый концерт серии "Гуляй шансон!". Начало мероприятия – в 20:00.

Перед зрителями исполнят свои песни легенды жанра. Со сцены прозвучат хиты о мужской дружбе, красивой любви и хорошем настроении.

Евгений Кемеровский споет свои задорные песни и серьезные шлягеры о мужских переживаниях. Сергей Куприк подарит слушателям легендарные творения из репертуара группы "Лесоповал" и Михаила Круга.

Верные друзья Анатолий Полотно и Федя Карманов добавят вечеру праздничной атмосферы и душевного настроя.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте "Радио Шансон".