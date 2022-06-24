"Воровайки" и Катерина Голицына выступят на первом концерте серии "Гуляй, шансон!"

Фото: предоставлено пресс-службой "Радио Шансон"

"Радио Шансон" проведет серию тематических концертов, которые объединят эстрадные песни, романсы, бардовскую музыку, ресторанные мелодии и, конечно, блатные хиты.

Гости первого концерта "Гуляй, шансон!" в "Яровит Холле", который пройдет 1 июля, увидят выступления группы "Воровайки", Владимира Ждамирова и Катерины Голицыной. Зрителей ждут хулиганские песни, жаргонные словечки, зажигательные ритмы и настоящий отрыв.

Билеты доступны по ссылке.

16 апреля в Государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения премии "Шансон года – 2022". "Радио Шансон" подвело музыкальные итоги за год и представило песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде станции. Самые достойные получили традиционный "Золотой гитарный гриф".