В Кремле пройдет вручение премии "Шансон года – 2022"

Фото: предоставлено пресс-службой радио "Шансон"

16 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения премии "Шансон года – 2022". Начало в 18:00.

Радио "Шансон" подведет музыкальные итоги за год и представит песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде радиостанции. Самые достойные получат в награду традиционный "Золотой гитарный гриф".

В этот вечер для гостей премии исполнят свои хиты яркие представители русского шансона: Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Сергей Трофимов и другие.

Узнать подробности о церемонии, а также приобрести билеты можно на сайте радиостанции.