12 направлений современного искусства представлено на выставке в ЦВЗ "Манеж"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ЦВЗ "Манеж" начала работать выставка "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы". На ней представлены работы более 10 направлений современного искусства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.

"На время выставки "Манеж" станет творческой резиденцией для 12 направлений современного искусства, реализованных в формате студий. Это живопись, графика, скульптура, фотография, мозаика, стрит-арт, кино, новые технологии, архитектура, театр, балет и мода", – говорится в сообщении.

В ходе выставки все желающие могут пообщаться с художниками, кураторами и преподавателями творческих вузов и студий. Посетителей ждут ежедневные лекции, мастер-классы, практические занятия, показы и обсуждения, создание этюдов, экспериментальная лаборатория. Вход на мероприятия свободный. По выходным гостей ждут детские программы. Выставка продлится до 25 августа.

Также 1 августа в павильоне "Дом культуры" на ВДНХ (строение № 84) откроется выставка лучших работ художников, которые участвовали в июльских пленэрах.

Жюри предстоит выбрать 60 лучших картин, говорится на портале мэра и правительства. Всего в пленэрах принимали участие 500 художников из Москвы и Московской области.