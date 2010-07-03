12 направлений современного искусства представлено на выставке в ЦВЗ "Манеж"

В ЦВЗ "Манеж" начала работать выставка "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы". На ней представлены работы более 10 направлений современного искусства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.
"На время выставки "Манеж" станет творческой резиденцией для 12 направлений современного искусства, реализованных в формате студий. Это живопись, графика, скульптура, фотография, мозаика, стрит-арт, кино, новые технологии, архитектура, театр, балет и мода", – говорится в сообщении.
В ходе выставки все желающие могут пообщаться с художниками, кураторами и преподавателями творческих вузов и студий. Посетителей ждут ежедневные лекции, мастер-классы, практические занятия, показы и обсуждения, создание этюдов, экспериментальная лаборатория. Вход на мероприятия свободный. По выходным гостей ждут детские программы. Выставка продлится до 25 августа.
Также 1 августа в павильоне "Дом культуры" на ВДНХ (строение № 84) откроется выставка лучших работ художников, которые участвовали в июльских пленэрах.
Жюри предстоит выбрать 60 лучших картин, говорится на портале мэра и правительства. Всего в пленэрах принимали участие 500 художников из Москвы и Московской области.
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