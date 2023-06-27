Актер сериала "Санта-Барбара" Николас Костер умер в 89 лет

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Американский актер Николас Костер, который запомнился зрителям по роли Лайонела Локриджа в сериале "Санта-Барбара", умер в 89 лет. Об этом информирует The Mirror со ссылкой на дочь артиста Диннин Костер.

Она рассказала, что актер ушел из жизни во Флориде в больнице.

"Для меня было честью работать с ним в одной компании, и я всегда буду дорожить его дружбой и его безупречными качествами как профессионала", – заявил коллега Костера по сериалу Адольфо Мартинес.

Артист родился в Лондоне, изучал актерское мастерство в Королевской академии драматического искусства.

Впервые засветился на телевидении в мыльной опере "Молодой доктор Мэлоун". Также Костер был участником таких проектов, как "Другой мир", "Одна жизнь, чтобы жить" и "Все мои дети".

Помимо актерской деятельности, мужчина работал инструктором по дайвингу. Также он создал фонд, который занимается поездками и обучением дайвингу для людей с ограниченными возможностями.