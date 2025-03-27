Умерла автор серии книг "Дневники вампира" Лиза Джейн Смит

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Американская писательница Лиза Джейн Смит, которая выпустила серию книг "Дневники вампира", скончалась на 67-м году жизни. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на ее близких.

Родственники рассказали, что писательница умерла еще 8 марта в больнице в Уолнат-Крик, штат Калифорния. В медучреждении, по словам близких, женщина лечилась от редкого аутоиммунного заболевания.

Смит родилась в 1958 году во Флориде. В 1982-м она получила степень бакалавра в Университете Санта-Барбары. После писательница работала в детском саду. Дебютным романом стала "Ночь солнцестояния", которую она написала в 1987 году.

За всю свою карьеру Смит выпустила 24 произведения, еще три книги пока не опубликованы. "Дневники вампира", которые она выпустила в начале 1990-х, стали культовыми в нулевых после появления одноименного телесериала.

