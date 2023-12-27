Умер прозаик и сценарист Юрий Арабов

Фото: Агентство "Моква"/Андрей Никеричев

Российский прозаик, поэт и сценарист Юрий Арабов скончался в возрасте 69 лет. Об этом РИА Новости сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Юрий Николаевич Арабов сегодня ушел из жизни", – сообщила собеседница агентства.

Юрий Арабов родился в 1954 году в Москве. В 1980-м он окончил сценарный факультет ВГИКа.

Первая сценаристская работа Арабова "Одинокий голос человека" появилась на экранах в 1987 году. После этого он написал сценарии еще для нескольких картин, в числе которых оказались "Скорбное бесчувствие", "Сфинкс", "Спаси и сохрани" и другие.

За время карьеры Арабов выпустил более десятка произведений, преподавал во ВГИКе, а также был удостоен ряда наград и премий. Под авторством писателя были выпущены романы "Чудо" и "Столкновение с бабочкой", а также сборники стихотворений "Воздух", "Настоящая сага" и другие.

