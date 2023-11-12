Умерла драматург и прозаик Нина Садур

Фото: komfest.ru

Российская писательница и драматург Нина Садур умерла в возрасте 73 лет. Об этом ТАСС сообщила ее дочь Екатерина Садур.

"Сегодня в 11:40 по московскому времени мама отошла к Господу", – рассказала она.

По словам Екатерины, в последние годы ее мать имела тяжелые проблемы со здоровьем.

Отпевание Нины Садур состоится 15 ноября. Вопрос похорон драматурга решается в кругу ее близких и друзей.

Нина Садур родилась в 1950 году в Новосибирске. Деятельность в качестве писателя она начала в конце 1970-х годов, в 1977 году результаты ее творчества были впервые опубликованы в журнале "Сибирские огни". В 1983 году Садур окончила Литературный институт имени А. М. Горького.

В 1997 году писательница стала лауреатом премии журнала "Знамя". На ее счету более 20 пьес, романов, повестей и сценариев к фильмам и сериалам.

