"ВКонтакте" отметит 200-летие Островского в День театра

Фото: vk.com

"ВКонтакте" запускает традиционный масштабный проект к Международному дню театра. В этом году он посвящен юбилею Александра Островского. Пользователи получат возможность весь день смотреть постановки его пьес и смогут узнать из роликов "VK Клипов", как подготовиться к походу на спектакль.

"ВКонтакте" ежегодно отмечает День театра и объединяет уникальный контент от ведущих площадок России. В этом году 27 марта на платформе станет еще и Днем Островского – в честь 200-летия великого русского драматурга. С утра и до самого вечера пользователи соцсети могут посмотреть постановки классических пьес Александра Островского от ведущих театров и не только.

"Совсем скоро, 12 апреля, исполнится 200 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского, поэтому в фокусе нашего внимания оказались постановки по его пьесам, а также места, неразрывно связанные с его биографией: Петербург, Москва, Кинешма. И сегодня мы еще раз сможем убедиться, что сюжеты и герои Островского актуальны и две сотни лет спустя в мире высоких скоростей и технологий", – отметила директор по стратегическим проектам "ВКонтакте" Зера Черешнева.

Начнется день с показа спектакля из города, где драматург провел большую часть жизни, а завершится читками его пьес от актеров "Современника" в режиме реального времени. Все трансляции будут доступны в течение суток, посмотреть их можно на платформе "VK Видео", а также в сообществе "Культура ВКонтакте".

Московский Малый театр покажет спектакль "Правда – хорошо, а счастье лучше" – смешную и мудрую историю о яблоневом саде. Академический театр имени Вахтангова представит драму "Гроза", рисующую предгрозовую атмосферу жизни купеческого города середины XIX века. Санкт-Петербургский Театр комедии имени Акимова поделится записью пьесы "Бешеные деньги" о людях, готовых на все ради своей выгоды. Театр имени Ленсовета подготовил онлайн-показ сатирической комедии "На всякого мудреца довольно простоты". "Балтийский дом" проведет трансляцию спектакля по комедийной пьесе "Волки и овцы", которая раскрывает вечную тему сосуществования людей-хищников и людей-жертв.

Молодежный театр на Фонтанке покажет спектакль "Любовные кружева" по пьесе "Женитьба Белугина" – это произведение о чувствах молодых людей, в которых немаловажную роль играют деньги. Театр "Мастерская" представит спектакль "Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова" по пьесе "За чем пойдешь, то и найдешь". Постановка исследует феномен материнской любви, которая может быть как созидитальной, так и разрушительной.

Драматический театр "На Литейном" представит свежий спектакль "Красавец мужчина" – притчу об отношении мужчин и женщин, любви и деньгах. Актеры "Современника" проведут читку фрагментов пьес Островского. Спектакль по одной из самых знаменитых пьес драматурга – "Бесприданнице" – покажет Кинешемский драматический театр имени Островского. Именно в Кинешме писатель провел большую часть своей жизни.

Прикоснуться к истории воплощения пьесы "Снегурочка" позволит Театральная библиотека – в своем сообществе "ВКонтакте" она покажет эскизы костюмов к первой постановке одноименной оперы Римского-Корсакова 1882 года, а также опубликует видеосюжет о рукописном экземпляре пьесы, эскизах костюмов и декораций к ранним постановкам.

Кроме того, зрители "VK Клипов" в праздничный день узнают, как подготовиться к походу на спектакль. Ролики об этом можно посмотреть в специальной подборке "Как ходить в театр". Проект "Белогорье. Культурный регион" расскажет, как выбрать постановку, что надеть в театр и как правильно дарить цветы артистам. "Санктъ-Петербургъ Опера" и МХТ имени Чехова расскажут о театральном этикете, о том, чем он отличается от правил поведения в кино, а также о его родоначальниках – Константине Станиславском и Владимире Немировиче-Данченко.

Помимо спектаклей по произведениям Александра Островского, "ВКонтакте" покажет трансляции и других постановок: запись "Толстого нет" с легендарной театральной актрисой Ольгой Антоновой в главной роли (Драматический театр "Приют комедианта") и музыкальные номера из рок-оперы по роману "Капитанская дочка", премьера которой состоится в Красноярском музыкальном театре в июне.

В День театра пользователи также могут отправиться в виртуальный тур по Михайловскому театру и увидеть роскошный зрительный зал со сцены – в реальной жизни на нее выходят только артисты и сотрудники. Это возможно благодаря масштабному обновлению сервиса "Виртуальные экскурсии", в котором также появились маршруты по храму Воскресения на Крови, Елагиноостровскому дворцу-музею и Государственной академической капелле.

Ранее "ВКонтакте" запустила социальный проект "Женских рук дело". С помощью голографических экспозиций соцсеть рассказала о великих женщинах из разных сфер: врачах и физиках с мировым именем, смелых исследовательницах и изобретательницах.

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