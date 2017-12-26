Стала известна причина распада группы "Грибы"

Фото: Youtube/KinoMost
Стала известная причина распада музыкальной группы "Грибы". В СМИ сообщили, что фронтмен коллектива решил заняться другим проектом.
Солист "Грибов" Юрий Бардаш станет продюсером дуэта "Бамбинтон", передают "Аргументы недели". Видео к песне этой группы "Зая" собрало более девяти миллионов просмотров в Сети.
Отмечается, что последний концерт "Грибов" состоится 31 декабря этого года.
Украинская группа приобрела популярность после выхода трека "Тает лед" в марте 2017 года. Всего за несколько недель клип просмотрели более 10 миллионов раз. Эта песня попала в список самых прослушиваемых треков 2017 года по версии соцсети "ВКонтакте" и заняла первое место в России по популярности по подсчетам iTunes.
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