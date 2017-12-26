Назван самый популярный трек года в сети "ВКонтакте"

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Соцсеть "ВКонтакте" опубликовала топ самых прослушиваемых песен года. В список вошли 30 композиций, среди них них 23 российских, остальные – иностранные.
Лидерами рейтинга стали рэперы Элджей и Feduk с треком "Розовое вино", сообщает "Мир 24". Его прослушали более 200 миллионов раз. Следом расположился дуэт T-Fest и Скриптонита с композицией "Ламбада", а замкнул тройку рэп-коллектив Miyagi & Эндшпиль с песней "Половина моя".
Из зарубежных групп наибольшую популярность получили Imagine Dragons. Две их композиции с последней пластинки Evolve оказались в списке лучших песен – это Thunder и Believer. В топ также попали песни Despacito Луиса Фонси и Shape of You Эда Ширана, треки "Тает лед" группы "Грибы" и "Бургер" рэпера Face. В рейтинге также есть композиции Басты, Елены Темниковой, Джигана, Басты, Егора Крида, Макса Коржа и Скруджи.
100 лучших песен года выбрал также журнал Billboard. Первое место в рейтинге заняла Селена Гомес, исполнившая Bad Liar. Лидером аналогичного топа сервиса "Яндекс.Музыка" оказалась песня Shape of You Эда Ширана. По версии iTunes, самым популярным в 2017 году стал трек "Тает лед" группы "Грибы".
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