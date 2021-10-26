Брат звезды "Обитаемого острова" рассказал, как актер живет с болезнью

Фото: кадр из фильма "Обитаемый остров"; режиссер – Федор Бондарчук; производство – телеканал СТС, Art Pictures Group, "Нон-стоп Продакшн"
Брат звезды "Обитаемого острова" Василия Степанова Максим в беседе с Москвой 24 рассказал, что актер сейчас ведет обычную жизнь.
В 2017 году сообщалось, что актер выпал из окна на западе Москвы. Впоследствии его положили в психиатрическую клинику. В пошлом году стало известно, что Василию поставили диагноз "шизофрения", а также присвоили третью группу инвалидности. Предположительно, его здоровье могла подорвать актерская карьера.
Сейчас, по словам Максима, его брат нигде не снимается и фильмы со своим участием не смотрит.
"Как по мне, возвращаться он не собирается. По его словам, не хочет, не знаю почему. Говорит, что по актерской карьере не скучает", – уточнил он.
Настроение у актера переменчивое, говорит брат Василия. Максим добавил, что из звездных коллег со Степановым никто не созванивается и не общается.
"Такая нынче современная жизнь. Когда у человека все плохо, никому ты не нужен, кроме родителей и брата", – заключил он.
Ранее помощница Эдиты Пьехи Нина Чувашова рассказала о состоянии здоровья певицы. По словам представительницы, с ней все в порядке, сейчас она живет в своем доме под Петербургом и из-за сложной эпидемиологической обстановки никуда не выезжает. Дома артистка не поет, зато часто смотрит записи своих выступлений.
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