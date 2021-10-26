Брат звезды "Обитаемого острова" рассказал, как актер живет с болезнью

Фото: кадр из фильма "Обитаемый остров"; режиссер – Федор Бондарчук; производство – телеканал СТС, Art Pictures Group, "Нон-стоп Продакшн"

Брат звезды "Обитаемого острова" Василия Степанова Максим в беседе с Москвой 24 рассказал, что актер сейчас ведет обычную жизнь.

В 2017 году сообщалось, что актер выпал из окна на западе Москвы. Впоследствии его положили в психиатрическую клинику. В пошлом году стало известно, что Василию поставили диагноз "шизофрения", а также присвоили третью группу инвалидности. Предположительно, его здоровье могла подорвать актерская карьера.

Сейчас, по словам Максима, его брат нигде не снимается и фильмы со своим участием не смотрит.

"Как по мне, возвращаться он не собирается. По его словам, не хочет, не знаю почему. Говорит, что по актерской карьере не скучает", – уточнил он.





Максим Степанов брат актера Василия Степанова Все хорошо. Жив, здоров. Очень спокойная жизнь, без суеты, без нервов. Его вполне устраивает, как я смотрю на него. Играет на гитаре, развлекает маму.

Настроение у актера переменчивое, говорит брат Василия. Максим добавил, что из звездных коллег со Степановым никто не созванивается и не общается.

"Такая нынче современная жизнь. Когда у человека все плохо, никому ты не нужен, кроме родителей и брата", – заключил он.

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