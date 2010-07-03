Восточные халаты и живопись из частных коллекций покажут в ГМИИ имени Пушкина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На новой выставке в ГМИИ имени Пушкина будут представлены уникальные среднеазиатские халаты и ткани из собрания Александра Клячина, а также два десятка полотен послевоенной абстрактной живописи швейцарского коллекционера Жана-Клода Гандюра.

"Расширив и дополнив экспозицию произведениями из собраний ГМИИ имени Пушкина и парижского Центра Помпиду, кураторы выставки расскажут о взаимодействии восточной и западной культур. Это будет выставка не дидактическая, но философская и созерцательная", – рассказали в пресс-службе музея.

Особо ценные экспонаты – 14 редко экспонируемых листов графической серии Анри Матисса "Джаз", четыре произведения Василия Кандинского, а также образцы абстрактного искусства Александра Колдера, Лучо Фонтаны, Джоан Митчелл, Даниеля Бюрена и Сержа Полякова.

Выставка "Восточный джаз / East West Jazz" будет работать с 1 октября по 15 ноября на главной выставочной оси главного здания ГМИИ.

Александр Клячин, предоставивший часть экспонатов, известен как один крупнейших российских инвесторов. Он владеет отелем "Метрополь", является членом попечительских советов Еврейского музея.

Жан Клод Гандюр является главной компании Addax et Oryx Group (AOG). Его коллекция насчитывает более 3500 произведений античного и египетского искусства, европейской послевоенной живописи, декоративного-прикладного искусства, включающего средневековые скульптуры.

Ранее сообщалось, что выставка "Русский Йорданс" открылась в ГМИИ имени Пушкина. Все экспонаты, представленные на экспозиции, расскажут о творчестве фламандского художника и об интересе к его творчеству в России. Москвичи и гости столицы смогут увидеть 18 картин и 31 рисунок, в которых отражаются основные этапы творческой биографии мастера, а также разнообразие видов и жанров, в которых он работал, и эволюцию его стиля.

Якоб (Жак) Йорданс – один из самых значительных живописцев фламандской школы наряду с Рубенсом и Ван Дейком. Он создавал картины на религиозные, мифологические, исторические сюжеты, писал портреты и натюрморты, отдавая предпочтение бытовым композициям с элементами бурлеска.

