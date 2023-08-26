Россия стремится к расширению культурных связей с Индией – Минкультуры РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия стремится к расширению культурных связей с Индией. Об этом первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин на встрече с замминистра культуры Индии Минакаши Лекхи.

"Российская Федерация и Республика Индия являются значимыми культурными и духовными центрами современного мира, мы рады, что у нас общее видение и особое бережное отношение к культуре", – сказал Обрывалин на встрече по итогам встречи министров культуры стран G20.

Он также подчеркнул, что подходы к развитию международного культурного сотрудничества у России и Индии совпадают. Это отражается в совместной работе как в двустороннем формате, так и в формате большой двадцатки.

Обрывалин пригласил Индию принять участие в Форуме объединенных культур, который пройдет в Санкт-Петербурге 16-18 ноября – самом значимом международном событии в области культуры в России в этом году.

Также Обрывалин отметил, что потенциал двустороннего сотрудничества между Индией и Россией по-настоящему огромен.

"Мы намерены стремиться к дальнейшему расширению наших культурных связей", – сказал представитель Минкульта РФ.

Ранее Михаил Обрывалин назвал травлей отмену русской культуры западными странами. Он отметил, что произведения российских композиторов Петра Чайковского и Сергея Рахманинова являются самой исполняемой музыкой в мире.