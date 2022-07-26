Экс-солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих умерла на 82-м году жизни

Фото: bolshoi.ru
Бывшая солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра России Людмила Герих (Козырева) скончалась в возрасте 81 года, сообщается в телеграм-канале театра.
"Руководство и коллектив театра с глубоким прискорбием сообщают, что на 82-м году жизни умерла Людмила Александровна Герих (23.03.1941 – 26.07.2022), солистка оперной труппы Большого в 1976–1990 годах", – говорится в сообщении.
В театре уточнили, что информация о дате и времени прощания и похорон появится позже.
Людмила Герих поступила в оперную труппу Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в 1969 году. Там она исполнила партии заглавной в опере "Тоска" Пуччини, Лизы в "Пиковой даме" Чайковского, Фьордилиджи в "Так поступают все женщины" Моцарта.
Герих активно выступила в городах СССР и за рубежом.
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