Спектакль "Дядя Жорж" покажут на Театральном фестивале имени А. П. Чехова

Фото: Вера Юрокина

27 мая в рамках Театрального фестиваля имени А. П. Чехова состоится показ спектакля, основанного сразу на двух пьесах писателя. Такое необычное решение воплотил в жизнь Сергей Газаров – художественный руководитель Театра сатиры.

В прошлом году фестивалю исполнилось 30 лет. Это одно из старейших и громких событий для всего театрального сообщества. На фестиваль ежегодно приезжают хореографы, режиссеры, музыкальные руководители постановок. Среди участников прошлых лет можно встретить такие имена, как Питер Брук, Начо Дуато, Пина Бауш, Ромео Кастеллуччи, Эймунтас Някрошюс и многие другие.

Каждый год программа радует зрителей яркими постановками московских театров. В этом году одним из самых интересных спектаклей станет "Дядя Жорж" Театра сатиры.

В основу легли две пьесы: "Леший" и "Дядя Ваня". В центре постановки – Егор Войницкий, или, как все его называют, Дядя Жорж. Идиллическая картина деревенской пасторали разбивается о внутренний конфликт главного героя. Войницкий – это идеальное воплощение "лишнего" человека, который чувствует себя белой вороной даже внутри собственной семьи. Иллюзорный мир героев рушится, сгорая в пожаре непонимания, и никто не знает, чем закончится эта история.

"Я пытался обострить отношения между героями с учетом сегодняшнего дня, темпераментов, скорости, с которой мы сегодня считываем информацию при разговоре друг с другом. Вот этого мне не хватает в обеих пьесах, и я захотел это показать", – рассказал Сергей Газаров.

В спектакле задействован по-настоящему звездный состав артистов, главные роли в постановке играют Федор Лавров, Юрий Васильев, Нина Корниенко, Ангелина Стречина, Сергей Серов, Александра Мареева, Игорь Лагутин и другие.

Показ пройдет 27 мая в 19:00 на Основной сцене Театра сатиры.

Ранее стало известно, что 27 мая в рамках акции "Библионочь" на Арбате откроется выставка, посвященная 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского. Она будет проходить до 15 июня. Жителям и гостям Москвы удастся увидеть театральную историю произведений писателя.