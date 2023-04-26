Создатель мультфильма "Про Веру и Анфису" Валерий Фомин умер в возрасте 84 лет

Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил

Советский и российский режиссер-мультипликатор Валерий Фомин ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Умер Валерий Иванович Фомин – блистательный режиссер, прародитель свердловской анимации", – написал он.

Деятель культуры родился 5 апреля 1939 года в Свердловске (Екатеринбург). В 1971–1975 и в 1980–1989 годах он работал режиссером на Свердловской киностудии.

Фомин известен своими мультипликационными проектами. "Про Веру и Анфису" является первым из трех фильмов про девочку Веру и ее подругу обезьянку Анфису. Дети также знали мастера по таким проектам, как "Пингвиненок", "Буренушка", "По щучьему велению", "Сказка про Комара Комаровича" и другие.

В 1996 году Фомин был удостоен звания лауреата Государственной премии РФ.