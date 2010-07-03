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21:28

Группа The Cranberries выпустила последний альбом в память о солистке

культура за рубежом

21:28

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Фото: ТАСС/Imago

Ирландская рок-группа The Cranberries выпустила последний альбом под названием In The End. Он был записан еще при участии солистки Долорес О'Риордан, которая скончалась в январе 2018 года. О выходе альбома сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

Участники рок-группы попросили всех поклонников The Cranberries "поблагодарить Долорес за то, что она оставила песни и музыку", благодаря которым, отмечают музыканты, они и смогли создать новый альбом. В сообщении также отмечается, что семья Долорес О'Риордан разрешила выпустить сделанные ею заготовки в виде альбома In The End.

В заключение музыканты поблагодарили поклонников за поддержку на протяжении всей карьеры The Cranberries и особенно после ухода из жизни солистки группы.

Долорес О'Риордан скончалась 15 января 2018 года в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы сообщил, что в британскую столицу она приехала на сессию звукозаписи. Певицу похоронили в Ирландии рядом с отцом Теренсом О'Риордан.

Как показало расследование офиса коронера, певица скончалась в результате несчастного случая. Она утонула в ванне лондонского отеля, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что на фоне смерти вокалистки продажи альбомов The Cranberries взлетели. Например, спрос на сборник Something Else увеличился на более чем 900 000 процентов.

культура за рубежом

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