Группа The Cranberries выпустила последний альбом в память о солистке

Фото: ТАСС/Imago

Ирландская рок-группа The Cranberries выпустила последний альбом под названием In The End. Он был записан еще при участии солистки Долорес О'Риордан, которая скончалась в январе 2018 года. О выходе альбома сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

Участники рок-группы попросили всех поклонников The Cranberries "поблагодарить Долорес за то, что она оставила песни и музыку", благодаря которым, отмечают музыканты, они и смогли создать новый альбом. В сообщении также отмечается, что семья Долорес О'Риордан разрешила выпустить сделанные ею заготовки в виде альбома In The End.

В заключение музыканты поблагодарили поклонников за поддержку на протяжении всей карьеры The Cranberries и особенно после ухода из жизни солистки группы.

Долорес О'Риордан скончалась 15 января 2018 года в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы сообщил, что в британскую столицу она приехала на сессию звукозаписи. Певицу похоронили в Ирландии рядом с отцом Теренсом О'Риордан.

Как показало расследование офиса коронера, певица скончалась в результате несчастного случая. Она утонула в ванне лондонского отеля, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что на фоне смерти вокалистки продажи альбомов The Cranberries взлетели. Например, спрос на сборник Something Else увеличился на более чем 900 000 процентов.