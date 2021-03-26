Звезда фильма "Бегущий по лезвию" рассказала о токсичности голливудских режиссеров

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Американская актриса, звезда фильма "Бегущий по лезвию" Шон Янг рассказала о токсичности режиссеров Голливуда. Об этом сообщает The Daily Beast.

Знаменитость отметила, что во время работы с Ридли Скоттом над фантастическим боевиком режиссер слишком добивался ее внимания. После отказа со стороны артистки он добавил в картину некомфортную для Янг постельную сцену.

По словам звезды, это был явный намек на месть. После данного инцидента постановщик перестал с ней работать, а в продолжении фильма "Бегущий по лезвию" ее персонажу выделили всего несколько минут экранного времени.

Помимо этого, Янг рассказала, как режиссер Оливер Стоун сократил ее роль в картине "Уолл-стрит" из-за того, что та заступилась за свою коллегу. Знаменитость также вспомнила, как в 1980-х актер Чарли Шин наклеил ей на спину стикер и написал на нем слово, которое обозначает женский половой орган.

Ранее российская актриса Дарья Мороз рассказала, как проходят съемки откровенных сцен в кинематографе. Она полагает, что навык игры в постельных сценах вполне можно было бы включить в курс обучения актерской профессии.