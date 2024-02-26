Умер актер из "Страны глухих" и "Каменской" Павел Поймалов

Фото: кадр из сериала "Каменская"; режиссер – Юрий Мороз; производство – "Азимут"

Актер Московского театра юного зрителя Павел Поймалов скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

В театре добавили, что дополнительная информация о дате прощания с актером появится позже. Других подробностей культурное учреждение не приводит.

Павел Поймалов родился в 1966 году в Кизляре. Артист окончил Горьковское театральное училище, а также режиссерский факультет ГИТИСа. В 1992 году был зачислен в труппу Московского театра юного зрителя. В этом театре Поймалов прослужил более 30 лет.

Одной из первых больших картин в карьере деятеля культуры стал фильм Валерия Тодоровского "Страна глухих". В 1998 году картину номинировали на "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля. Помимо этого, Поймалов сыграл в сериалах "Каменская", "Дальнобойщики-2", "Гражданин начальник" и других. Также актер является лауреатом Каннского фестиваля в номинации "Лучший актерский ансамбль" за роль в фильме Павла Лунгина "Свадьба".