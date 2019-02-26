Организаторы "Евровидения" отреагировали на ситуацию с Maruv

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Организаторы "Евровидения" прокомментировали отказ певицы Maruv представлять Украину на конкурсе в Тель-Авиве.

Как сказано в сообщении на официальном сайте конкурса, "каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами". Продюсер конкурса Йон Ола Санд подчеркнул, что оргкомитет наблюдает за тем, как развивается ситуация с выбором участника "Евровидения" на Украине.

По данным организаторов, в настоящее время Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ведет переговоры с другим кандидатом.

Накануне стало известно, что певица Maruv не подписала контракт с НОТУ и не будет представлять Украину на "Евровидении". Как пишут украинские СМИ, вместо нее в Тель-Авиве может выступить группа Freedom Jazz.

Ранее Maruv заявляла о давлении на нее с целью вынудить отказаться от участия в "Евровидении", Контракт певицы, среди прочего, содержал пункт о запрете выступать с гастролями в России.