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25 декабря, 09:25

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Стоянов заявил, что не позволил своей дочери стать актрисой из-за ее ранимости

Стоянов рассказал, почему не позволил дочери стать актрисой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Советский и российский актер театра и кино Юрий Стоянов не разрешил своей дочери стать актрисой из-за ее ранимости. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на интервью артиста с Романом Костомаровым.

По мнению Стоянова, в 17 лет его дочь была слишком чувствительной и не подходила для этой профессии. Он признался, что не хотел для дочери той участи, с которой сталкиваются актрисы.

"Через какие страдания, через какие неудачи, как тяжело, какой путь. Тяжкий. И нужно иметь такой характер внутренний", – добавил он.

Ранее Стоянов высказался о правоте чиновника, который обиделся на шутку про кражу бюджетных денег. По сюжету скетча программы "100янов", двое ведущих новостей обсуждали вымышленный коррупционный скандал, по которому мэр Дальнегорска украл из бюджета 5 миллионов рублей, а мог бы 25, как мэр Ближнегорска.

Настоящий мэр города Александр Теребилов назвал это пошлым юмором, а также гротеском и похабщиной, выразив сожаление, что сценаристы ролика не посмотрели на карту России.

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