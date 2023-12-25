В Минкультуры РФ создадут координационный совет по объединению глав концертных организаций

Фото: culture.gov.ru

Координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов, создадут в министерстве культуры РФ. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

"Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что министерство может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность. Как помочь в реализации новых проектов для наших училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий", – рассказала министр.

Она отметила, что 25 декабря состоялась первая встреча вместе с руководителем Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, народным артистом РФ Денисом Мацуевым, генеральным директором Московской филармонии Алексеем Шалашовым, замгендиректора Первого канала Андреем Писаревым и замминистра культуры Андреем Малышевым.

Ранее Любимова сообщила, что Минкультуры работает над продлением национального проекта "Культура", так как видит в нем высочайшую потребность со стороны регионов.

Ведомство планирует работать над продлением нацпроекта до 2030 года, в связи с чем рассчитывает на сотрудничество и поддержку парламентариев. Уровень кассового исполнения проекта остается одним из самых высоких, добавила она.

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