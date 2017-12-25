Барабанщик группы The Beatles станет рыцарем

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Барабанщика группы The Beatles Ринго Старра произведут в рыцари Британской империи.

Таким образом музыканта наградят за его вклад в искусство и благотворительность, сообщает "Газета.ру".

Звание рыцаря еще в 1997 году получил вокалист и гитарист ливерпульской четверки Пол Маккартни. Ринго Старр с 1965 года является кавалером ордена Британской империи.

Отмечается, что новость о получении рыцарского титула стала неожиданной для 77-летнего музыканта.

В 2017 году Ринго Старр вошел в десятку богатейших музыкантов Великобритании. Лидером в этом списке оказался Пол Маккартни с женой Нэнси Шевелл. Их состояние оценивается в 780 миллионов фунтов стерлингов.