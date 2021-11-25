С 1 декабря льготники смогут посещать петербургский "Эрмитаж" бесплатно

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Гендиректор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский сообщил, что льготные категории граждан смогут посещать экспозиции музея бесплатно. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы вводим некоторые льготы с 1 декабря. Посещать "Эрмитаж" в любой день бесплатно смогут дети до 14 лет и инвалиды 1–2 групп, дети-инвалиды с сопровождающим. Также в каждый третий четверг месяца свободный вход в музей будет для пенсионеров, студентов, многодетных семей, военнослужащих, работников других музеев и других льготных категорий", – пояснил он.

Пиотровский отметил, что теперь льготники смогут ходить в музей как в доковидные времена. По его словам, кроме федеральных льготников, все расходы по льготам платятся "Эрмитажем" из своего кармана.

Гендиректор также подчеркнул, что в третий четверг месяца, в который музей смогут посещать льготники, приходит меньше всего людей.

Ранее в "Эрмитаже" открылась выставка под названием "Невидимое искусство: расширение границ возможного", где экспонаты можно потрогать и пощупать. Выставка позволяет слепым и слабовидящим погрузиться в искусство при помощи тактильных копий шедевров.